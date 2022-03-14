شكرا لقرائتكم خبر صن داونز: الزحام عطل حافلة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الأهلي المصري أن رئيس مجلس الإدارة تلقى أمس خطابا رسميا من رئيس نادي صن داونز الجنوب أفريقي تلوبان موتسيبي، يوضح فيه حقيقة ما تعرضت له حافلة الفريق المصري وهي في طريقها لملعب المباراة التي جمعت الفريقين في جوهانسبيرج السبت الماضي بالجولة الرابعة من منافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال تلوبان موتسيبي في خطابه، حسب الموقع الرسمي للأهلي أمس، إن تأخير وصول حافلة فريق الأهلي كان بسبب زحام مروري على الطريق المؤدي إلى الملعب، وهو الأمر الذي جعل جماهير صن داونز تختلط بحافلة الأهلي.

وأضاف أن صن داونز يلتزم دائما بمعاملة الأهلي بكل الاحترام والمودة التي يستحقها، بل ويحرص باستمرار على الحفاظ على العلاقة التاريخية التي تربطه به، ويعمل على تطويرها في الفترة المقبلة بما يخدم مصلحة الناديين والكرة الأفريقية.

وكان صن داونز فاز 1 / 0 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال والمريخ صاحبي المركزين الثالث والرابع.