حكومة بريطانيا تطالب تشيلسي بعدم الهتاف لإبراموفيتش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس «إن جماهير تشيلسي عليها أن تتوقف عن الهتاف غير الملائم على الإطلاق باسم الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش مالك النادي».

وأبدت جماهير تشيلسي دعمها لإبراموفيتش خلال المباراة أمام نيوكاسل يونايتد أمس الأول، بعد تجميد أصوله في بريطانيا الأسبوع الماضي نظرا لعلاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقررت الحكومة البريطانية تجميد أصول إبراموفيتش مع منح ترخيص خاص لتشيلسي لتمكينه من الاستمرار في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن دون أحقيته في تحقيق إيرادات مالية جديدة.

وحقق إبراموفيتش نجاحا باهرا منذ استحواذه على تشيلسي في 2003، ولكن المتحدث الرسمي باسم بوريس جونسون أكد أن هذا الأمر لا ينبغي أن يدفع الجماهير للتغاضي عن تعاون مالك تشيلسي مع الرجل الذي يقود الغزو العسكري في أوكرانيا. وأضاف «نعترف بقوة الشعور لدى الجماهير لكن هذا لا يبرر السلوك غير اللائق مطلقا في هذا الوقت. أعتقد أن بإمكان الجماهير إظهار حبها ودعمها لناديها دون التطرق لمثل هذه الأمور».

وأكدت الحكومة البريطانية أنها «منفتحة» إزاء بيع تشيلسي لكن هناك حاجة إلى إجراءات جديدة لتنفيذ عملية البيع ، وأشار المتحدث باسم الحكومة إلى أنه حتى الآن لم يتقدم تشيلسي بطلب تغيير ترخيصه الخاص الصارم.