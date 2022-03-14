دولي التنس يعلن بدائل روسيا وبيلاروسيا

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وسيتم استبعاد روسيا، حامل اللقب، من نهائيات حدث الفرق للسيدات، على أن تتأهل أستراليا، أعلى فريق مصنف في الدور قبل النهائي من الموسم الماضي، لنهائيات بطولة كأس بيلي جين.
وستتأهل سلوفاكيا، التي بصدد مواجهة أستراليا في التصفيات، مباشرة للنهائيات التي ستقام يومي 15 و16 أبريل المقبل، والأمر نفسه سينطبق على بلجيكا التي كانت بصدد مواجهة بيلاروسيا.
وفي منافسات كأس ديفيز، التي فازت بها روسيا، ستحصل صربيا على مكان روسيا في النهائيات، ومن خلال بطاقة دعوة «وايلد كارد» سيتم اختيار بديل لصربيا من بين 12 دولة خسرت في التصفيات.
ويقام دور المجموعات لكأس ديفيز في 4 مدن في سبتمبر المقبل.
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