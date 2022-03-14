توقف دوري المحترفين 44 يوما

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وأبان الراشد بأن المسابقات تعمل على سرعة إصدار جدول مباريات الدوري للمباريات المتبقية من دوري المحترفين، على أن يعلن عنه خلال الأيام المقبلة، مؤكدا على أن اللجنة ستقوم بإخطار الأندية بمواعيد المباريات قبل وقت كاف.
وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق عن استضافة السعودية جميع مجموعات غرب آسيا الخمس في دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث تستضيف الرياض مباريات المجموعة الأولى التي تضم الهلال واستقلال دوشنبه الطاجيكي والريان القطري والفائز من الشارقة والزوراء.
كما تقام في الرياض أيضا، مباريات المجموعة الثانية التي تضم كلا من مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي والشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.
وتسضيف مدينة جدة مباريات المجموعة الثالثة التي تضم كلا من فولاذ الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي والغرافة القطري وأهال التركمانستاني.
أما مباريات المجموعة الرابعة التي تضم كلا من سيباهان الإيراني والدحيل القطري وباختاكور الأوزبكي والفائز من التعاون السعودي والجيش السوري، فستقام في مدينة بريدة.
وتستضيف الدمام مباريات المجموعة الخامسة التي تضم السد القطري والفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز من بني ياس وناساف الأوزبكي.
ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور المجموعات في غرب آسيا في السابع من أبريل المقبل وسيتأهل الفائزون في المجموعات الخمس إلى دور الـ 16 إلى جانب أفضل 3 فرق في المركز الثاني.
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