شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد يفتح باب العودة أمام الأحمدي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​فتحت إدارة نادي الاتحاد الباب أمام اللاعب المغربي كريم الأحمدي للعودة مجددا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل، بعد الانتهاء من علاج إصابته ومرحلة التأهيل، حيث سيتم زيادة عدد المحترفين الأجانب في الموسم المقبل إلى 8 محترفين.

وعلق الأحمدي لإحدى القنوات الهولندية أنه ينتظر اكتمال شفائه ثم البدء في تنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي خاص، قبل أن يشرع في برنامج لياقي وبدني وإعدادي، ليقرر بعد ذلك ما إذا كان سيكمل مسيرته الكروية أو يعلن اعتزاله.

وعن فترته التي قضاها مع فريق الاتحاد، أكد أنه أمضى فترة أربع سنوات وحظي بوقت ممتع جدا مع الفريق وقدم أداء جيدا وخاض نهائيات خلال تلك الفترة إلا أنها لم تتوج ببطولات، ويتمنى أن يحقق الفريق بطولة الدوري لهذا الموسم.

من جهة أخرى تلقى الجهاز الفني بقيادة الروماني كوزمين كونترا تأكيدا من الجهاز الطبي بشأن جاهزية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله لمواجهة فريق الحزم مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الـ25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان اللاعب قد غاب عن المواجهتين السابقتين أمام الهلال والشباب في الجولتين الـ23 والـ24.

وفي إطار التجهيزات وأعمال التطوير في النادي، أكمل فريق عمل الصيانة الذي يقوده المهندس فوزي حسن أعمال تركيز إضاءات ملعب الفريق الأول بنوعية (led) والتي ستوفر من حيث الاستهلاك الكهربائي، حيث باتت جاهزة للتشغيل فيما لو أقيمت التدريبات في الفترة المسائية، حيث كانت التدريبات تقام في الفترة الماضية خلال فترة العصر.