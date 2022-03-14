الاتفاق يطلب طواقم أجنبية لمبارياته المتبقية

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وأبانت مصادر للصحيفة أن إدارة النادي عقدت اجتماعا طارئا عقب لقاء النصر شرعت عقبه في مخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم من أجل توفير طواقم أجنبية للمباريات السبع المتبقية بالدوري، إحداها مؤجلة أمام الهلال.
من جانب آخر، يواجه المدير الفني، الفرنسي باتريس كارتيرون أزمة غيابات في المواجهة المقبلة أمام ضمك بعد غد بالجولة الـ25 من الدوري، بعد طرد 3 لاعبين في مواجهة النصر (السويدي روبن كوايسون وظهيري الجنب سنوسي هوساوي وفهد غازي)، وكذلك تعرض الظهير الأيمن سعيد المولد للإصابة في الركبة قبل لقاء النصر.
وسيعود كارتيرون للزج بالفرنسي يوسف نياكيتي كبديل للموقوف كوايسون، بجانب نعيم السليتي، فيما جهز الشاب فهد الدوسري للمشاركة بشكل أساسي عقب مشاركته في شوط المباراة الثاني باللقاء الأخير.
على صعيد آخر رفعت إدارة النادي مكافآت الفوز في لقاء ضمك إلى 35 ألف ريال لكل لاعب بعد أن صرفت 30 ألف ريال للاعبين عقب التعادل مع النصر.
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