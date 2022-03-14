دورة تمهيدية لمدربي الآيكيدو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقام يوم الخميس المقبل بمدينة ينبع الصناعية فعاليات الدورة التمهيدية لمدربي الآيكيدو (فنون قتال) التي تنظمها اللجنة السعودية للآيكيدو بالتعاون مع معهد إعداد القادة وتحت إشراف إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة الملكية في مدينة ينبع الصناعية خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الحالي بمشاركة 25 مدربا. ويحاضر في الدورة مدير التدريب والتطوير في اللجنة السعودية للآيكيدو أسعد المدني. وستكون أبرز محاور الدورة مقدمة عن اللعبة والتعريف بقوانينها ومهارات التواصل مع اللاعبين وعوامل الأمن والسلامة وطرق التدريب العملي بجانب الجوانب النفسية والإدارية للعبة. وأكد رئيس اللجنة السعودية للعبة باسم زارع أن هذه الدورة تعد باكورة انطلاق الدورات التدريبية المختلفة وفقا لأجندة الدورات التدريبية للعام 2022 وتأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تنظمها اللجنة.

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