شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد «شوكة» في حلق الهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لم يسبق لأي فريق أن فاز بلقب دوري المحترفين السعودي ثلاث مرات متتالية منذ اعتماده موسم 2008 /2009، حيث كان أفضل إنجاز لأي من فرق الدوري، تحقيق اللقب مرتين متتاليتين.

وفي الموسم الحالي، لا يزال فريق الاتحاد يتصدر المشهد ويتمسك بمنع الهلال من الفوز بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي مع تبقي 6 مباريات للاتحاد و8 للهلال.

ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق الدوري برصيد 57 نقطة من 24 مباراة، بفارق 11 نقطة عن الهلال الذي خاض 22 مباراة وله مباراتان مؤجلتان.

وكان الهلال قد خطف اللقب في النسختين الماضيتين (2019 /2020 و2020 /2021) بينما يلاحق لقب النسخة الحالية ليكون أول فريق يتوج بالبطولة 3 مرات متتالية.

وخلال تاريخه وبطولاته الكثيرة، لم ينجح الهلال في تحقيق لقب الدوري 3 مرات متتالية، حيث دائما ما تتوقف محاولاته عند الرقم 2، عكس نادي الاتحاد الذي سبق وأن حقق اللقب 3 مرات متتالية أعوام 1998 و1999 و2000، أي قبل اعتماد دوري المحترفين.

وكان بداية محاولة الهلال لتحقيق ثلاثية الدوري في عام 1984 حيث حقق اللقب وأتبعه بثان لكنه فشل في تحقيق اللقب الثالث الذي ذهب للاتفاق.

وعاد الهلال للمحاولة الثانية عندما حقق لقبي 2009 و2010 ليأتي الشباب ويحقق لقب 2011.

وفي المحاولة الثالثة قطع الغريم التقليدي للهلال، فريق النصر الطريق عندما حقق لقب 2018 بعد لقبين للهلال عامي 2016 و2017.

يذكر أن الشباب هو أول فريق يحقق لقب الدوري ثلاث مرات متتالية وكان ذلك في أعوام 1990 و1991 و1992.

