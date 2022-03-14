قمة اليد تجمع الخليج بمضر

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وتتجه الأنظار نحو صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، التي ستحتضن قمة مواجهات الجولة بين الخليج ومضر، في تمام الساعة 7:00 مساء، إذ يتقاسم الفريقان الصدارة بواقع 25 لكل منهما، ويسعيان لتحقيق الفوز والانفراد بالصدارة.
وعلى نفس الصالة، سيلعب المحيط مع الترجي عند الساعة 5:00 مساء، وسيسبقها عند الساعة 3:00 مساء مواجهة النور مع السلام.
وستقام باقي مباريات الجولة عند الساعة 4:00 عصرا، حيث سيلعب الوحدة مع الأهلي، بصالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، والعدالة مع الزلفي في الزلفي، والصفا مع القارة، بصالة نادي الاتفاق.
وسيقود مباراتي الخليج مع مضر والصفا مع القارة، طاقم أجنبي مكون، التونسيين أيمن بنعبد اللطيف وعثمان العزابي، والحكمين المصريين علاء بيومي وحسام معتمد.
يذكر أن مضر يتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن الخليج برصيد 25 نقطة، يليهما النور ثالثا بـ21 نقطة.
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