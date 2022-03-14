تعرف على أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن شركة "تذكرتي" ستطرح غداً، الثلاثاء، تذاكر مباراة منتخب مصر أمام السنغال، في اللقاء المقرر إقامته في الـ 25 من مارس الجاري، في ذهاب التصفيات الأفريقية الحاسمة المؤهلة لكأس العالم "قطر 2022".

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أنه تحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:

- سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه.

- الدرجة الأولى 600 جنيه.

- الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

- الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

- الدرجة الثالثة 100 جنيه.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في السنغال في الـ 29 من مارس.