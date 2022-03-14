عقوبة مالية تصل لـ 50 مليون جنيه.. الزمالك يقرر إزالة لافتة «نادي القرن الحقيقي»

الشارقة - اميمة ياسر -

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إزالة لافتة "نادي القرن الحقيقي" من أعلى سور النادي اليوم الاثنين.

وأفاد موقع "القاهرة 24"، نقلاً عن مصادره الخاصة، بأن السبب الحقيقي وراء إزالة لافتة "نادي القرن الحقيقي" من أعلى سور نادي الزمالك، هو أن الحكم النهائي في هذه القضية من قبل المحكمة الاقتصادية يوم 27 من الشهر الجاري، حتى لا يظل تعليقها ليوم الجلسة لتفادي العقوبات والغرامات من قبل المحكمة.

وذكر الموقع أن تقرير الخبراء أكد إدانة نادي الزمالك وتوقيع عقوبة منتظرة على النادي من قبل المحكمة الاقتصادية، لذلك يرغب رئيس الزمالك في إزالة اللافتة لتفادي أي عقوبات أو غرامات مالية على نادي الزمالك من قبل المحكمة الاقتصادية.

وأشار الموقع إلى أن الزمالك مهدد بتوقيع عقوبة مالية عليه من قبل المحكمة الاقتصادية بين 50-60 مليون جنيه لصالح النادي الأهلي يوم 27 مارس.

وكانت المحكمة الاقتصادية قد حددت يوم 27 مارس الجاري للنظر في شكوى الأهلي ضد نادي الزمالك بشأن اللافتة المثيرة للجدل.

وأكد الموقع أن النادي الأهلي يرفض التنازل عن قضيته ضد الزمالك بشأن لافتة نادي القرن الحقيقي بالمحكمة الاقتصادية، واستخدم حقه للحفاظ على علامته التجارية الخاصة بنادي القرن الإفريقي.

وكان النادي الأهلي قد طالب بـ50 مليون جنيه، تعويضًا من نادي الزمالك، عن الأضرار التي لحقت به جراء استخدام النادي الأبيض شعار نادي القرن.