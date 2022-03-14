شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الإثنين 14 / 3 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الإثنين 14 / 3 / 2022 العديد من الأخبار المهمة، على رأسها مواصلة الفريق لتدريباته، استعدادا لمواجهة بيترو اتليتكو بالجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

هل يكون أحمد فتوح "كلمة السر "فى خطة فيريرا مع الزمالك

يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك العودة لخطته السابقة مع الفريق الأبيض باللعب بطريقة 4/3/3 وهى الخطة السائدة في العالم بالوقت الحالي

فيريرا يجهز محمد عبد الغنى لخلافة محمود علاء فى الخط الخلفى للزمالك

يجهز البرتغالى فيريرا، المدير الفني للزمالك، محمد عبد الغنى، مدافع الفريق، للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق خلفا لمحمود علاء، غير الموفق خلال الفترة الماضية، وذلك خلال المباراة المقبلة أمام بيترو أتليتكو الأنجولى في الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

محمد عواد يحرس عرين الزمالك أمام بترو أتلتيكو

يتولى محمد عواد، حارس مرمى فريق الزمالك، حراسة عرين فريقه فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

تقسيمة قوية بين لاعبى الزمالك استعداداً لبترو أتلتيكو الأنجولى

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم، الاثنين، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

شيكابالا يواصل التأهيل فى "الجيم" استعدادا لبترو أتلتيكو الأنجولى

واصل محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، برنامجه التأهيلي فى صالة الجيمانيزيوم بمقر النادى، على هامش مران اليوم، الاثنين الذى أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء استعداداً للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.

مران الزمالك.. فيريرا يعقد جلسة مع أيمن حفنى.. وتقسيم اللاعبين لثلاث مجموعات

عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع أيمن حفني لاعب وسط الأبيض وذلك على هامش مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولي المقبلة.

أشرف بن شرقي على مقاعد بدلاء الزمالك فى مواجهة بترو أتلتيكو

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، على عدم الدفع بالمغربي أشرف بن شرقى لاعب الفريق بشكل أساسى فى مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

فقرة جرى حول الملعب وقفز من فوق الحواجز للاعبى الزمالك استعدادا لبترو أتلتيكو

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة فى بداية مران اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباراة بترو أتلتيكو الأنجولى المقبلة.