شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس السلة .. تعادل الأهلي والاتحاد في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعادل فريق سلة الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 30/30 فى الشوط الأول من المباراة التى تجمع الفريقين فى نهائي كأس السلة الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

وشهدت المباراة سيطرة من فريق الأهلى، والذى نجح فى إنهاء الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 20/22، لكن الاتحاد تمكن من إدراك التعادل بعد الأوقات المستقطعة التى طلبها أحمد مرعى المدير الفنى لفريق الاتحاد.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز حتى يتوج باللقب العاشر فى بطولات الكأس، بينما يبحث الاتحاد السكندري عن التتويج باللقب رقم 12 فى تاريخ بطولاته مع الكأس.