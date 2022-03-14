شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يستعد لمواجهة فيوتشر غدا فى بطولة الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض فريق سموحة تدريباته اليومية، تحت قيادة أحمد سامي المدير الفني للفريق، خلال تواجده في المعسكر المغلق، استعدادا لمواجهة فيوتشر غدًا في بطولة الدوري الممتاز.

واستقر أحمد سامى على اختيار 20 لاعبا للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمباراة فيوتشر فى الأسبوع الـ13 والمقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب السلام.

واللاعبون هم: فى حراسه المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل وأحمد حكم وأحمد بيكهام وخالد عبد الفتاح ومحمد شكرى وحمدى علاء

خط الوسط : محمود حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد المعطى ومصطفى الخواجة وحسين فيصل وعبد الكبير الوادى وأبو بكر ليادى

خط الهجوم : محمد نادى وصديق اوجولا واليا سيلا ومروان حمدى

وشدد أحمد سامى على ضرورة التركيز حتى اللحظات الأخيرة باللقاء، مؤكدًا أن المنافس لديه الرغبة فى تعويض الإخفاقات الأخيرة بالدورى بهزيمه من الزمالك وتعادل مع المحلة، ويرغب فى تحسين ترتيبه بجدول الدورى.



احمد سامي



احمد ناجي



العجيزي



بيكهام



تدريب سموحة



تدريبات سموحة



جانب من مران سموحة



حسين فيصل



سموحة يستعد لفيوتشر



سموحة



سموحه



مخطط الاحمال



مران سموحة