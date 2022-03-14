شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش 90/100 ويحصد المركز الثالث فى كأس مصر لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك على المركز الثالث في بطولة كأس مصر بعد تفوقه على طلائع الجيش بنتيجة 90/100.

والتقى الزمالك وطلائع الجيش في السادسة من مساء اليوم الإثنين، لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس مصر، في المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن الزمالك من إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 51/45 قبل أن يتفوق في الشوط الثاني وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 90/100.

يذكر أن الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في المباراة النهائية لتحديد بطل كأس مصر والتى تقام على صالة حسن مصطفى باكتوبر أيضا.