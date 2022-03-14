شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تنسيقى موسع لمناقشة الترتيبات الخاصة بمباراة منتخب مصر والسنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الاتحاد المصرى لكرة القدم، اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقيا موسعا؛ لبحث كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، ضمن المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم، والمقرر لها أن تقام يوم 25 مارس 2022 على استاد القاهرة الدولى.

وأقيم الاجتماع بحضور حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد، وممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة، والجهات الأمنية والرقابية المعنية وشركة تذكرتي والشركة الأفريقية للأمن وشركة بريزنتيشن.

ويأتي اجتماع اليوم ضمن سلسلة من الاجتماعات المكثفة لجميع الجهات المنوطة بتنظيم المباراة، حتى تظهر المباراة بالشكل الذى يليق بالكرة المصرية ، كما تضمن الاجتماع مناقشة بعض الضوابط الخاصة بدخول وخروج الجماهير والتأمين الخارجي والداخلى لملعب المباراة والمدرجات.

وأعلن اتحاد الكرة فتح باب الحجز صباح غد الثلاثاء، لشراء تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه .

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.