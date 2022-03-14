شكرا لقرائتكم خبر عن الإجهاد وراء مد راحة الأهلي قبل التحضير لمواجهة المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فضّل الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، مد راحة اللاعبين لمدة 24 ساعة إضافية، على أن يعود الفريق الأحمر للتدريبات الجماعية، غدا الثلاثاء، بدلا من اليوم الاثنين.

ومنح موسيماني لاعبي الأهلي راحة سلبية لمدة 24 ساعة أمس الأحد، عقب العودة من جنوب إفريقيا، قبل أن يمد الراحة اليوم لمدة 24 ساعة إضافية خشية من تعرض لاعبيه للإرهاق بسبب المباريات الكثيرة التي خاضها الأهلي في فترة زمنية قصيرة.

ويبدأ الأهلي غدا الثلاثاء التحضير لمباراته ضد المريخ السوداني ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد الأهلي والسلام.

ويحتل الأهلي المركز الثاني بجدول المجموعة الأولى بدور المجموعات الإفريقي برصيد 4 نقاط من الفوز في مباراة على المريخ والتعادل مع الهلال والخسارة مباراتين من صن داونز.