شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب البرازيل يصل القاهرة على فوجين لمواجهة فراعنة اليد "وديا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، عن وصول منتخب البرازيل على فوجين، تمهيدا لمواجهة منتخب الفراعنة يومى 17، 19 مارس الجارى فى وديتين بالمركز الأوليمبى بالمعادى.

تأتى إقامة الوديتين فى ظل فترة توقف دورى المحترفين بعد ختام الدورة المجمعة الأولى.

وتقام الدورة المجمعة الثانية لتحديد بطل دورى المحترفين أيام 29، 30، 31 مارس الجارى أيضا على صالة حسن مصطفى أيضا لتحديد بطل النسخة الحالية لبطولة الدوري.

ويحلق فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى صدارة ترتيب دورى المحترفين لكرة اليد برصيد 10 نقاط بعد ختام الدورة المجمعة الأولى من نهائيات موسم 2021 / 2022 ، يليه الأهلى برصيد 8.5 نقطة، فيما يحل سبورتنج فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وأخيرا طلائع الجيش فى المركز الرابع والأخير برصيد 3.5 نقطة.

ودخل الزمالك المرحلة النهائية برصيد نقطتين والأهلى برصيد 1.5 وفقا للائحة المركزين الأول والثانى بالمرحلة الثانية، ونجح الزمالك فى الفوز بمواجهتين وتعادل فى مواجهة أمام سبورتنج، بينما حقق الأهلى فوزين وخسر مواجهة القمة.

فاز فريق نادى الزمالك على الأهلى بنتيجة 34/28 فى المباراة التى جمعتهما فى ختام الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة النهائية من دورى محترفى اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتستضيف نفس الصالة قمة ختام دورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2021 / 2022 يوم 31 مارس بين الأهلى والزمالك فى السادسة مساءً، حيث تنقل المباريات مباشرة على شاشة قناة أون تايم سبورتس.