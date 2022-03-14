شكرا لقرائتكم خبر عن عُودة يراجع ثنائية الزمالك في الجونة قبل مباراة الأربعاء بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة محمد عودة، على مراجعة المباريات السابقة لفريق الجونة استعدادا للقاء المرتقب بين الفريقين، والذي يقام يوم الأربعاء المقبل على استاد خالد بشارة بمدينة الجونة ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويراجع الجهاز الفني للمقاولون المباريات السابقة للجونة والتي كان أخرها الهزيمة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف بالدوري، لتحديد نقاط القوة والضعف في الفريق الساحلي.

ويسعى عودة إلى استغلال الدفعة المعنوية التي اكتسبها الفريق من الفوز على المصرية للإتصالات بهدف نظيف في دور الـ 32 بكأس مصر، لمواصلة العروض القوية بمسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 17 بجدول ترتيب الدوري، بعدما خاض ذئاب الجبل 12 مباراة حتى الآن، فازوا في لقاء واحد وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 6 لقاءات أخرى، وأحرز لاعبو المقاولون 10 أهداف واستقبلت شباكهم 16 هدفاً آخر.

من جانبه، أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، أن طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب النادى الأهلي حاليا، ولاعب المقاولون السابق، من أهم العناصر التى يعتمد عليها بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر.

وقال عادل، فى تصريحات لـ"الخليج 365": طاهر محمد طاهر شارك في أغلب مباريات الأهلي ولا توجد مباراة واحدة غاب عنها إلا بسبب الإصابة، وهذا يوضح مدى اقتناع بيتسو موسيماني بإمكانيات طاهر الفنية.