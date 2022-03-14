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الأهلى يهزم الزمالك 0/3 فى دورى سيدات الطائرة

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القاهرة - سامية سيد -  فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3 /0، فى إطار ختام الدور الثانى من دورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2021/2022، ونجح الأهلى فى مواصلة الصدارة من أجل الحفاظ على اللقب.

وفاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 3/0 أمس فى قمة ختام الدور قبل النهائى من الدورى الممتاز للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 على صالة القناة بالإسماعيلية.

 

ونجح الأهلى فى هذه المواجهة لمواصلة التألق وتصدر الترتيب قبل خوض المرحلة النهائية التى تشهد الترتيب من 1 إلى 8 ، بينما فشل الزمالك فى تصحيح الأوضاع، فى ظل ضعف النتائج خلال المرحلة الماضية، والتى تسببت فى تقديم حسن الحصرى استقالته من القيادة الفنية، وتولى المدرب أشرف رشاد المهمة بصفة مؤقتة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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