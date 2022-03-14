اتحاد الكرة يجتمع مع أندية الأقصر لبحث طلباتها

القاهرة - سامية سيد -

اجتمع مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، اليوم الإثنين، برؤساء وممثلي أندية الأقصر، وجاء الاجتماع استكمالًا لمناقشة المتطلبات والموضوعات الخاصة بأندية الصعيد بعد اجتماع الأمس مع أندية أسوان لبحث متطلبات الأندية ومناقشة التطورات الخاصة بهم.

حضر الاجتماع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، واللواء محمد حلمي مشهور ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات والدكتورة دينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الجبلاية.

وناقش اتحاد الكرة مع أندية أسوان والأقصر ترتيبات إقامة دورى القسم الثانى المقبل من مجموعة واحدة، ومطالب الأندية فى هذا الصدد.

وكان جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري لكرة القدم، قد كشف عن طريقة توزيع الملفات والمهام على أعضاء المجلس، موضحا أنه يتولى رئاسة الاتحاد بجانب الإشراف على المنتخب الأول.

وقال علام، إن نائبه خالد الدرندلي هو القائم بالجانب الاقتصادي في اتحاد الكرة ومسئول عن العقود.

وأضاف: حازم إمام وبركات لهما دور كبير في اللجنة الفنية مع فينجادا بجانب الإشراف على منتخبات الشباب والناشئين، بينما يتولى إيهاب الكومي ملف القطاعات والملف الإعلامي، ويتولى محمد أبو الوفاء ملف منتخبات الصالات والشاطئية".