شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 مارس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 14 مارس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى ،مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب فى فبراير .

تذكرتى تعلن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال غدا

تعلن شركة تذكرتي فتح باب الحجز صباح غد الثلاثاء، لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الاخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

كيروش يتواصل مع صلاح وتريزيجيه عبر "زووم" للاطمئنان عليهما بعد الإصابة

تواصل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، مع الثنائى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، عبر تقنية "زووم"، للاطمئنان على إصابتهما، قبل معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم يومى 25 و29 مارس الجارى.

مصر تستضيف بطولة أمم أفريقيا للشباب فى فبراير

تستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب مواليد 2003 بقيادة محمود جابر فى فبراير من العام المقبل 2023، والمؤهلة لكأس العالم 2023 والذى يقام فى إندونيسا.

أحمد رفعت يدخل حسابات منتخب مصر أمام السنغال بدلا من رمضان صبحى

دخل أحمد رفعت جناح أيسر فريق فيوتشر ، حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش للإنضمام لقائمة الفراعنة فى المعسكر المقبل بدلا من رمضان صبحى جناح بيراميدز الذى تعرض للإصابة أمام الصفاقسى التونسى أمس بالكونفدرالية. موسيماني يدرس إعادة بيرسي تاو للدكة أمام المريخ السوداني يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عودة مواطنه بيرسي تاو لدكة البدلاء في مباراة الفريق الأحمر القادمة ضد المريخ السوداني فى خامس منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

المقاصة يفوز على بنى عبيد 2/0 ويصعد لدور الـ 16 بكأس مصر

نجح فريق مصر المقاصة، فى الصعود إلى دور الـ 16 من منافسات بطولة كأس مصر، بعد تغلبه على فريق بنى عبيد بهدفين دون رد فى اللقاء الذى جمع الفريقين باستاد الكلية الحربية بالدور الـ 32 من البطولة .

منتخب مصر: إصابة تريزيجيه "فى الظهر" وجاهز لمباراتي السنغال

كشف مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، يعانى من إصابة فى الظهر وسيكون متواجدا مع فريقه التركي المباراة المقبلة، وبالتالي جاهزيته لمباراتي منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يومي 25 و 29 مارس الجاري.

حسن على والعراقي ضمن أفضل تشكيل بالكونفدرالية أعلن موقع "SofaScore" العالمي أفضل تشكيل بعد انتها الجولة الرابعة من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتم اختيار حسن على وكريم العراقي لاعبى المصرى ضمن تشكيل الأسبوع فى الجولة الرابعة من بطولة الكونفدرالية. نفى حازم مصطفي، رئيس المريخ السوداني، هروب الإنجليزي لي كلارك، المدير الفني للفريق وإسلام جمال مدرب الأحمال، قبل أيام من مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا.

قدم حسام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، شكوى إلى اتحاد الكرة؛ بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى نادى الاتحاد السكندرى.

وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:

سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه.

الدرجة الأولى 600 جنيه.

الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.

الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

الدرجة الثالثة 100 جنيه.