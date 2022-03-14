شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز: إصابة رمضان صبحى قضاء وقدر وليست بسبب ضغوط جماهير الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز، أن إصابة رمضان صبحي، لاعب الفريق، كدمة في الركبة اليمنى.

وقال المنيري، في تصريحات تليفزيونية، رمضان سوف يغيب لمدة أسبوعين وسيكون بعيدا عن مباراتي السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف: "من الممكن أن تحدث إصابات للاعبين؛ بسبب هجوم الجماهير، وتواصلت مع رمضان بعد مواجهة الأهلي، وسألته هل تأثر بضغط الجماهير، فقال لي إنه كان في فورمة جيدة".

واختتم: "رمضان صبحي لاعب كبير وقدم مباراة قوية أمام الأهلي، وسيعود للملاعب في أفضل حال ولكن لن يتمكن من المشاركة أمام السنغال".