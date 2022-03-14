شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير إنجليزية: رجل أعمال سعودى يقترب من شراء تشيلسى ويجهز عرضا لمحمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ترددت أنباء قوية عن اقتراب رجل الأعمال السعودى محمد الخريجى من إنهاء صفقة شراء نادى تشيلسى الإنجليزى بقيمة 3.5 مليار جنيه إسترلينى.

وكشفت تقارير إنجليزية، أنه حال إتمام الصفقة، سيتقدم بعرض مغر للحصول على خدمات الفرعون المصرى محمد صلاح نجم نادى ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر.

فيما كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تقدم نحو 200 مشترٍ لنادي تشيلسي الإنجليزي بطلب الحصول على ملكية النادى، بعد الإعلان عن طرحه للبيع، من قبل الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، أنه تم نصح الأطراف المهتمة بتقديم طلبات لشراء تشيلسي قبل الموعد النهائي يوم الجمعة، وتقديم تقرير أساسي مفصل عن جميع المستثمرين وسط مخاوف متزايدة بشأن ملكية النادي.

كما تم طلب من الذين يعتزمون تقديم عرض قبل يوم 18 مارس، تقديم تفاصيل عن دوافعهم وتقديم تفاصيل عن الجهة الممولة لعملية الشراء، وكذلك خطط التطوير، حيث تقول مصادر قريبة من بيع أبطال أوروبا إن هناك 200 جهة مهتمة بشراء النادي.