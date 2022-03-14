شكرا لقرائتكم خبر عن جمباز الأهلي يحصد 26 ميدالية في بطولة الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق جمباز الأهلي تحت 12 سنة بـ26 ميدالية متنوعة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية التي أقيمت على صالة نادي مدينة نصر.

وجاءت نتائج لاعبات الأهلي كالتالي:

اللاعبة جنى سامح عيد حصلت على 6 ميداليات (5 ذهبيات، وفضية)، حيث حصلت على المركز الأول في منافسات أجهزة الفردي العام، وحصان القفز، وعارضة التوازن، والحركات الأرضية، والخية، فيما حصلت على المركز الثاني في منافسات جهاز المتوازي.

وحققت اللاعبة رزان عصام فؤاد 5 ميداليات (ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية واحدة)، حيث حصلت على المركز الأول في منافسات جهازي الفردي العام، والمتوازي، والمركز الثاني على جهازي عارضة التوازن، والحركات الأرضية، والمركز الثالث في منافسات جهاز الخية.

وحصدت اللاعبة كرمة وائل مجدي 5 ميداليات (ذهبيتين و3 برونزيات)، حيث حصلت على المركز الأول في منافسات جهازي الفردي العام، والمتوازي، والمركز الثالث في منافسات أجهزة حصان القفز، وعارضة التوازن، والحركات الأرضية.

وحققت اللاعبة فريدة محمد مصطفى 3 ميداليات (ذهبية، وفضيتين) حيث حصلت على المركز الأول في جهاز الحركات الأرضية، والمركز الثاني على جهازي الفردي العام، وعارضة التوازن.

كما فازت اللاعبة رهف وائل عبد الله بميداليتين الأولى ميدالية ذهبية والأخرى فضية، حيث جاءت في المركز الأول على جهاز الخية، والمركز الثاني على جهاز المتوازي.

وحصدت اللاعبة جودي محمود سامح برونزيتين، محققة المركز الثالث في منافسات جهازي عارضة التوازن والحركات الأرضية.

وحققت اللاعبة جودي أيمن محمد الميدالية البرونزية على جهاز حصان القفز، كما فازت زميلتها اللاعبة هدى محمد حسين بالميدالية البرونزية في منافسات جهاز حصان القفز، فيما حصدت اللاعبة ريتال أحمد فتحي برونزية جهاز عارضة التوازن.

ويضم جهاز الجمباز بالنادي الأهلي الدكتور محمد فؤاد مدير الجهاز، ومها نجيب مدرب عام قطاع آنسات، وطارق حلمي مدير إداري الجهاز، والدكتور يحيى مصطفى إداري قطاع الرجال، ووائل ياسين إداري قطاع الآنسات، فيما يضم الجهاز الطبي للفريق، الدكتور أحمد مسعد طبيب الجهاز، والدكتورة أمينة عمرو للعلاج الطبيعي.