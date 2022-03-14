شكرا لقرائتكم خبر عن تصدى الشناوى أمام صن داونز ضمن أفضل تصديات الجولة الرابعة بأفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الحساب الرسمي لبطولة دورى أبطال أفريقيا، تصدى محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى أمام صن داونز الجنوب أفريقى، ضمن أفضل تصديات الجولة الرابعة من بطولة دورى ابطال أفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة على موقع "تويتر"، فيديو لأفضل التصديات معلقا عليه: "صدقًا، الحارس هو نصف الفريق!.. الجولة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا شهدت العديد من التصديات الرائعة".

خسر الأهلي من صن داونز بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما عصر السبت، بملعب سوكر سيتي فى جوهانسبرج بالجولة الرابعة للمجموعة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي للمرة الثانية من صن داونز بعدما فاز الأخير على الأهلي فى القاهرة بالجولة الثالثة بهدف نظيف، وبهذه النتيجة يتوقف رصيد الأهلي عند 4 نقاط فيما يرتفع رصيد صن داونز إلى 10 نقاط.

وبذلك يتعقّد موقف الأهلي فى دور المجموعات قبل جولتين من نهاية هذا الدور أمام المريخ والهلال بطلى السودان.