الأهلي بطلا لكأس مصر للسلة على حساب الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تُوج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة السلة لموسم 2021/2022 بعد فوزه على الاتحاد السكندري بنتيجة 69-65 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الإثنين بمجمع صالات الدكتور حسن مصطفى.

وحصد الأهلي بقيادة الإسباني أوجوستي بوش لقب كأس مصر للمرة العاشرة في تاريخ النادي، ليقترب بخطوة عن الاتحاد السكندري (11 بطولة)، وبثلاث خطوات عن الزمالك صاحب الرقم القياسي بـ13 بطولة.

شهدت المباراة أداءً قويًّا من جانب الأهلي والاتحاد، وتعددت الثلاثيات من جانب الفريقين في نهائي مثير.

وكان فريق السلة للأهلي نجح في تحقيق الفوز على نظيره الزمالك بنتيجة 77-67 في الدور نصف النهائي من البطولة، فيما أقصى الاتحاد فريق طلائع الجيش.

وقبل انطلاق المباراة، حصد الزمالك برونزية كأس مصر بعد الفوز على طلائع الجيش في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 100-90.

وانتهت الفترة الأولى في المباراة بتقدم الأهلي على الاتحاد السكندري بنتيجة (22-20).

وحسم التعادل (30-30) نتيجة الفترة الثانية بين الأهلي والاتحاد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وعاد الأهلي ليتقدم على الاتحاد في الفترة الثالثة التي حسمها بنتيجة (50-49).

وحافظ الأهلي على تقدمه ضد الاتحاد في الفترة الرابعة بنتيجة (69-65)، ليُتوج المارد الأحمر بطلا للمسابقة.