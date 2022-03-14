مصطفى محمد يصنع هدفي فوز جالاتا على بشكتاش في الديربي التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حقق نادي جالاتا سراي فوزًا على بشكتاش بهدفين لواحد، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة 29 من الدوري التركي الممتاز.

وشارك المصري مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لجالاتا سراي، حيث نجح في صناعة هدفي فريقه اللذين جاءا عن طريق كريم أكتروك أوجلو.

ورفع جالاتا سراي رصيده إلى 38 نقطة ليقفز إلى المركز 11 في جدول ترتيب الدوري التركي، بينما تجمد رصيد بشكتاش عند 45 نقطة في المركز الثامن.

وسنحت فرصة تسجيل هدف أول لجالاتا سراي في الدقيقة الثامنة من اللقاء، بعدما تلقى مصطفى محمد كرة عرضية من الجانب الأيمن، ليحولها برأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى بشكتاش.

وأدرك جالاتا سراي أول أهدافه في اللقاء بعد مرور 21 دقيقة من المواجهة، بعدما استحوذ مصطفى محمد على الكرة لينطلق بها داخل منطقة الجزاء وسط ضغط دفاعي ثلاثي، ليمرر كرة إلى كريم أكتروك أوجلو الذي سددها قوية في الشباك.

ونجح جالاتا سراي في الوصول إلى الهدف الثاني في الدقيقة 33 بعد ضغط قوي من مصطفى محمد على الظهير ميراس، ليستحوذ على الكرة ويحول كرة عرضية رائعة إلى أكتروك أوجلو الذي حولها برأسية إلى شباك بشكتاش.

وكاد مصطفى محمد أن يسجل هدف ثالث لجالاتا سراي في الدقيقة 65 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في جسد الحارس، قبل أن ترتد إليه مرة أخرى ليصوبها نحو المرمى ولكن الدفاع أبعدها من على الخط مباشرة.

وخرج مصطفى محمد من ملعب المباراة في الدقيقة 68 في ثالث تبديلات فريقه ليحل الفرنسي بافيتيمبي جوميز بدلًا منه، إلا أن المصري تحصل على بطاقة صفراء أثناء الخروج بداعي إهدار الوقت.

وقلص ريدفان يلماز من تقدم جالاتا سراي بتسجيل الهدف الأول لبشكتاش في الدقيقة 85، بعد تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء لتمر من بين يدي وقدمي الحارس بينا وتتهادى إلى الشباك.