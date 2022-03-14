أسعار تذاكر مصر والسنغال.. من 100 إلى 2000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أُعلن عن أسعار تذاكر مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الفاصلة في تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

مصر تستضيف السنغال على استاد القاهرة مساء 25 مارس الجاري في لقاء الذهاب قبل أن ترد الزيارة بعدها بـ4 أيام.

وقال مصدر لـ"يلا كورة" إن أسعار تذاكر المباراة تم اعتمادها بشكل رسمي لتبدأ من 100 جنيه مصري وحتى 2000 جنيه، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

تذكرة المقصورة (2000 جنيه)

تذكرة الدرجة الأولى (600 جنيه)

تذكرة الدرجة الأولى علوي (400 جنيه)

تذكرة الدرجة الثانية (250 جنيه)

تذكرة الدرجة الثالثة (100 جنيه)

ومن المقرر أن يتم فتح باب الحجز للجمهور عبر موقع "تذكرتي" بداية من يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس، وحتى نفاد كمية التذاكر.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة كانت قد أعلنت موافقة الجهات الأمنية والصحية على حضور 60 ألف مشجع في استاد القاهرة خلال مواجهة السنغال.