خاص.. حسام عاشور يشكو الاتحاد السكندري لاتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول أن حسام عاشور لاعب وسط الاتحاد السكندري تقدم بشكوى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم ضد ناديه بسبب مستحقاته المتأخرة.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "حسام عاشور قام بشكوى الاتحاد السكندري لاتحاد الكرة بسبب مستحقاته المتأخرة".

وأضاف أن اللاعب وجه إلى مقر اتحاد الكرة في الجبلاية لتقديم الشكوى.

وكان حسام عاشور تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي بعد أشهر قليلة من بداية مسيرته مع الاتحاد السكندري بعد الانتقال إليه في صفقة مجانية قادما من النادي الأهلي.

وتعافى صاحب الـ36 عاما من إصابته ليعود قبل أسابيع قليلة إلى تدريبات الاتحاد السكندري ويظهر على مقاعد البدلاء في مباريات زعيم الثغر بالدوري المصري الممتاز.