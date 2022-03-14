مأساة في الدرجة الثالثة.. "الأسد بانجورا" من حلم الممتاز إلى كرسي متحرك بسبب "الفطر الأسود"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

مأساة بكل معانيها تعرض لها الغيني "موري بانجورا" -24 عام - محترف نادي بيلا أحد أندية الدرجة الثالثة وممثل المدينة الصغيرة بمحافظة كفر الشيخ في شمال الدلتا حيث إنها يرقد الأن في مستشفي المطرية التعليمي يواجه المجهول والامكانات الضعيفة لناديه منتظراً تبرعات محبي النادي والذين تعاطفوا مع حالته بعد انتشارها على مواقع التواصل الإجتماعي.

جاء بانجورا إلى مصر قبل 6 سنوات وهو يحلم بالحصول على فرصة للعب في الدوري الممتاز على غرار مواطنه لاما كولين نجم الداخلية وإنبي ونجوم المستقبل السابق والذي سلك نفس الطريق بالقدوم إلى مصر والبحث عن فرصة منحها له علاء عبد العال المدير الفني السابق للفريق الشرطي قبل أن يصطحبه معه إلى إنبي.

حصل بانجورا الذي كان لم يتمم عامله الـ 18 بعد على فرصة في نادي منية سمنود ليرحل منه إلى نادي بيلا الذي أعاره لشقيقه الأكبر كفر الشيخ قبل أن يعود اللاعب إلى نادي بيلا مرة أخرى.

"بانجورا رجع نادي بيلا بس النادي مافيهوش فلوس بسبب الحالة المادية الصعبة والامكانيات الضعيفة وماكنش لاقي ياكل فبطل يروح التدريب وحاول يشوف مصدر رزق ياكل بيه نفسه ومراته وبنته " هكذا بدأت سماح حمزة وكيلة اللاعب حديثها لمصراوي حول ما سبق مأساة بانجورا.

انقطع بانجورا عن تدريبات فريقه لأنه لم يحصل على مستحقاته ومحاصرة متطلبات الحياة له ولكنه فجأة تعرض لوعكة تقول عنها وكيلته " مرة واحدة خس جامد ، جسمه نزل في وقت قصير ونقلناه للمستشفي طلع السكر عالي وبعدين فقد القدرة على إنه يمشي وعينه الشمال قفلت لوحدها ، مابقاش عارف يتحكم في أعصابه ".

تعرض بانجورا لضربة نفسية قاتلة، اللاعب الذي كان يمزح مع زملائه في بدايته في مصر بمقطع من أغنية سعد الصغير " أنا الأسد أهو" على غرار إيفونا مهاجم الأهلي الأسبق أصبح لا يستطيع السير حتى قال لأحد زملائه وهو يداعبه في زيارة بالمستشفي " الأسد بيموت ".

حالة بانجورا كانت محيرة ، السكر في أعلى مستوياته وهو ما جعل وكيلته تنقله إلى مستشفي المطرية التعليمي لتقول " بانجورا السكر عنده عالي ما ينزلش مش عارف يعمله ليه عمليات بسبب الموضوع ده هو لا شال بنكرياس ولا عمل عمليات بس فيه حاجة غلط ، هو مش مشلول هو بيقف عادي بس مش بيعرف يمشي خطوة واحدة ، ولأنه مش مصري بيتعالج بفلوس في المستشفي لأن ده قانون والعلاج مكلف".

تدهور حالة بانجورا انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي ليفتح محبي بيلا باب التبرعات عبر صفحات النادي وحساب لأحد المشجعين يدعي مصطفي الجزار قال لمصراوي" اللاعب حالته صعبة وده موضوع إنساني وفيه ناس أرسلت فعلاً تبرعات تتراوح من 100 و2000 جنيه وإجمالي البترعات دلوقتي 6 آلاف جنيه".

وكيلة اللاعب كان له طلب أخر لا تستهدف التبرعات ولكن مساعدته " أنا مش طالة تبرعات ، أنا بناشد وزارة الشباب الرياضة ووزير الشباب والرياضة إنه يساعد بانجورا يرجع بلده ويسهله الاجراءات يرجع بلده، أنا فيه أحد أعضاء مجالس إدارات الأندية كان عايز يتبرع بـ 100 ألف جنيه طلبت منه نفس الطلب إنه يحاول يرجعه بلده".

دخل مجلس إدارة نادي بيلا على الخط وأرسل جمال الصيرفي، أيقونة النادي ورئيسه وفداً إلى القاهرة للإطمئنان على اللاعب وقال لمصراوي: " كلفت وفد من النادي لزيارة اللاعب في القاهرة والمساهمة في تكاليف علاجه هو كان منقطع عن التدريبات من شهرين واتحركنا أول ما عرفنا وبنتواصل مع مجدي عبد الغنى رئيس جمعية اللاعبين المحترفين عشان يساعد من جهة تانية".

مناشدة أخرى موجهة إلى حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي من أحد أعضاء مجلس إدارة نادي بيلا رفض ذكر اسمه قال فيها " سيادة النائب حسام غالي هو ابن المدينة والنادي ياريت يساعدنا في الاجراءات الخاصة بإعادة اللاعب لبلده ".

وأعلن نادي بيلا في وقت سابق من اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن مجلس إدارة النادي برئاسة جمال الصيرفي وحمادة البيومي عضو مجلس الإدارة والنائب محمد زكي ممثل المدينة في مجلس النواب وممثل منطقة المطرية في مجلس النواب ووفد من وزارة الصحة قد زارو اللاعب الذي يرقد في العناية المركزة بمستشفي المطرية وتأكدوا من إصابته بالفطر الأسود.