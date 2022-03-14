جماهير "البلوغرانا" تحلم بهذا اليوم.. هل يعود ميسي إلى برشلونة؟

المنامة - ياسر ابراهيم - عندما غادر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي برشلونة الصيف الماضي كان يعلم هو والنادي أن هناك فرصة للعودة إلى "كامب نو" في يوم ما، وكان يُعتقد أنه سيعود إما سفيرا أو مديرا رياضيا، لكن إمكانية عودة ميسي للعب مع البلوغرانا مرة أخرى تتزايد.



وتحدثت تقارير إعلامية أن خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيله، تواصل مع خوان لابورتا لمناقشة هذا الاحتمال.



ولم يحظ ميسي بأفضل الأوقات في باريس سان جيرمان منذ انضمامه إلى النادي الفرنسي الصيف الماضي، حتى إن جماهير "حديقة الأمراء" أطلقت ضده صافرات احتجاج أمس الأحد في مباراة بوردو بالدوري الفرنسي، بسبب استيائها من خروج النادي من دوري أبطال أوروبا وغضبها من النجوم الكبار.



عقبات العودة

ويقول الصحفي الكتالوني كيم دومينيك، في برنامج "إل شريينغيتو" (El Chiringuito) الإسباني الرياضي الشهير، إن ميسي يريد العودة إلى "الكامب نو".



ومع ذلك، فإن العودة إلى كتالونيا لن تكون سهلة على ميسي، كما حدث مع نيمار في السابق. فسان جيرمان لا يرغب بالسماح لقائد منتخب الأرجنتين في المغادرة بخاصة أن كيليان مبابي يبدو أنه في طريقه للخروج من العاصمة الفرنسية.



ووقع ميسي عقدا لمدة عامين عندما وصل إلى باريس، وهذا يعني أن سان جيرمان يستطيع الاحتفاظ به حتى موسم 2022-2023 إذا رغب بذلك، وبكلام آخر إن الكرة ليست في ملعب ميسي.



ثم هناك أيضًا مسألة تتعلق بتشافي مدرب البرسا إن كان يريد عودة زميله السابق إلى النادي أم لا. ورغم تمتع تشافي وميسي بعلاقة زمالة عندما كانا لاعبين وصداقة بعد أن غادرا البرسا، فإن المدرب الإسباني يعلم أن "البولغا" سيبلغ 35 عاما هذا الصيف.



وبرشلونة يؤسس لفريق شاب وقام بتعاقدات جديدة أعادت الديناميكية والروح للفريق، وقد لا يرغب تشافي في المخاطرة بإلحاق الضرر بما حققه في الأسابيع التي تولى فيها تدريب الفريق الكتالوني.



ومن ثم، فإن عودة ميسي لا تزال حلما بعيد المنال لمشجعي "البلوغرانا"، لكن أحداث الأيام القليلة الماضية جعلت الأمر أكثر واقعية للتحقق.



المصدر: ماركا