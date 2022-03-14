الامارات | مباراة بني ياس مع ناساف "الآسيوية" بدون "بي سي ار".. والتذاكر مجانية

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة بني ياس مع ناساف "الآسيوية" بدون "بي سي ار".. والتذاكر مجانية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم عدم اشتراط وجود فحص "بي سي أر" لمدة 96 ساعة لحضور مواجهة الفريق المقررة مساء يوم الثلاثاء امام منافسه ناساف الاوزبكي ضمن الملحق المؤهل لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال النادي في بيان رسمي عبر حسابه في "تويتر" إنه يشترط فقط على الجماهير ووسائل الاعلام ابراز المرور الاخضر من أجل الدخول للمباراة، وأنه تم تخصص البوابة رقم 6 لتوزيع التذاكر بالمجان على الجماهير.

وتنطلق المباراة في الساعة 08:15 مساءاً على استاد الشامخة الذي يعود للواجهة الاسيوية بعد غياب لقرابة العقد من الزمن.

ويتأهل الفريق الفائز من المواجهة للمشاركة في المجموعة الخامسة إلى جوار أندية الفيصلي السعودي والسد القطري والوحدات الأردني، في مهمة ان تكون سهلة على الإطلاق.

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