الامارات | تعرف إلى مواعيد مباريات الدوري الأردني في رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى مواعيد مباريات الدوري الأردني في رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الأردني لكرة القدم، اليوم الاثنين، جدول مباريات الجولات السبعة الأولى من دوري المحترفين، الذي يستهل في الثامن من أبريل المقبل، ويتضمن إقامة مباراة واحدة يومياً خلال شهر رمضان، بما يتيح الفرصة أمام الناقل الحصري للمباريات بث جميع المواجهات.

كما راعى الاتحاد الأردني في جدوله، مشاركة فريق الوحدات بدوري أبطال آسيا خلال الفترة من السابع وحتى 27 أبريل المقبل، حيث تم تأجيل مباريات الوحدات للأسابيع الثلاثة الأولى، على أن تحدد مواعيد إقامتها لاحقاً.

ووفقاً للجدول، تقام الجولة السابعة في 21 مايو المقبل، بما يمنح الوقت الكافي لمنتخبي الأردن الأول وتحت 23 عاماً الإعداد والمشاركة في الاستحقاقات القارية التي تقام مطلع يونيو 2022.

وأسدل الستار نوفمبر الماضي عن دوري المحترفين لموسم 2021، والذي توج بلقبه فريق الرمثا بعد غياب عن حصد اللقب امتد لـ 40 عاماً.

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