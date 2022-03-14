شكرا لقرائتكم خبر عن هل يكون أحمد فتوح "كلمة السر "فى خطة فيريرا مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك العودة لخطته السابقة مع الفريق الأبيض باللعب بطريقة 4/3/3 وهى الخطة السائدة في العالم بالوقت الحالي والتي أثبتت نجاحها مع العديد من المدربين البرتغاليين لعل أبرزهم كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى الذى نجح بها في الوصول لنهائى كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت مؤخرًا بالكاميرون.

ويبحث فيريرا عن لاعبين تكون بجانب إمام عاشور الذى اقتنع المدير الفني بإمكانياته كلاعب الوسط المدافع ويسعى لتوظيف عدد من اللاعبين بجانبه وأن حجز أحمد سيد زيزو مكانا أساسيا بجانب عاشور وما زال البحث جاريًا عن لاعب أخر.

ويعد أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض أحد الحلول المطروحة بقوة باللعب في مركز 8 بجانب إمام عاشور من الجانب الأيسر على أن يعود محمد عبد الشافى لمركز الظهير الأيسر بشكل أساسى.

ويري فيريرا أن فتوح يتميز بالجانب الهجومى ، بالإضافة لخفة حركته ومهاراته الكبيرة التي تتيح له بناء العديد من الهجمات على مرمى المنافسين وهو ما يأمل فيه المدير الفني.