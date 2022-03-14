شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يحذر مدافعي سموحة من أطراف فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة، تعليمات خاصة لمدافعي الفريق، لتحجيم خطورة الأطراف في فريق فيوتشر، قبل مواجهة الفريقين غدًا في بطولة الدوري الممتاز.

وشدد أحمد سامى على ضرورة التركيز حتى اللحظات الأخيرة باللقاء موكدًا أن المنافس لديه الرغبة فى تعويض الإخفاقات الأخيرة بالدورى بهزيمه من الزمالك وتعادل مع المحلة ويرغب فى تحسين ترتيبه بجدول الدورى.

واستقر أحمد سامى على اختيار 20 لاعباً للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق لمباراة فيوتشر فى الأسبوع الـ 13 والمقرر لها الثامنة مساء غد، الثلاثاء، على ملعب السلام.

واللاعبون هم: فى حراسه المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

خط الدفاع : رجب نبيل وأحمد حكم و أحمد بيكهام وخالد عبد الفتاح ومحمد شكرى وحمدى علاء

خط الوسط : محمود حليمو ومحمد كناريا ومحمد عبد المعطى ومصطفى الخواجة وحسين فيصل وعبد الكبير الوادى وأبو بكر ليادى

خط الهجوم : محمد نادى وصديق اوجولا واليا سيلا ومروان حمدى

ويغيب عن الفريق أحمد جمال وشريف رضا وأحمد حمص