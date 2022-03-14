شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستأنف تدريباته استعدادًا لمباراة إنبى وهيثم شعبان يجتمع باللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا قبل المران الجماعى اليوم الإثنين وطالبهم بمواصلة الانتصارات واقتناص الثلاث نقاط أمام إنبى لتحسين وضع الفريق الفريق في جدول ترتيب الدورى العام.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، استعداداته لمواجهة إنبى المقرر لها الأربعاء المقبل 16 مارس الجاري على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الثالث عشر من عمر مسابقة الدورى العام.

وخاض سيراميكا مران اليوم الأحد كامل العدد دون غياب، باستثناء صالح جمعة المصاب بقطع فى وتر أكيليس ويواصل برنامجه التأهيلى.

من ناحية أخرى استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، بقيادة مديره الفني هيثم شعبان توازنه بالفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف، بعد غياب 8 مباريات عن الانتصارات وفى مختلف البطولات منذ 14 يناير الماضى.

ويعود آخر فوز لفريق سيراميكا أمام فاركو يوم 14 يناير الماضى في الجولة الأولى من كأس رابطة الأندية المحترفة، ومنذ ذلك التاريخ طارد النحس كتيبة هيثم شعبان، ولم يذوقوا طعم الفوز سوى في مباراة اليوم أمام زعيم الثغر أي ما يقرب من شهرين.

وتعادل سيراميكا مع طلائع الجيش سلبيا في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة، ثم خسر أمام إنبى 2 / 1 في الجولة الثانية والزمالك 3 / 1 في الجولة الثالثة وفريق غزل المحلة 2 / 1 في الجولة الرابعة ليودع البطولة.

واستكمل سيراميكا منافسات بطولة الدورى العام بعد توديع كأس الرابطة ليتعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام ثم تعادل سلبيا مع غزل المحلة في الأسبوع الـ10 وخسر من "إيسترن كومبانى" في الجولة 11 ثم عاد للتعادل مرة أخرى بهدف لمثله أمام سموحة في الجولة 12.

وتأهل فريق سيراميكا لدور الـ16 من بطولة كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.