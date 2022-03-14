شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يشكو الاتحاد السكندرى إلى اتحاد الكرة بسبب مستحقاته المتأخرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم حسام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، شكوى إلى اتحاد الكرة؛ بسبب تأخر مستحقاته المالية لدى نادى الاتحاد السكندرى.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" أن حسام عاشور طلب مستحقاته المالية من مسئولي الاتحاد السكندرى، ولكن المماطلة دفعته إلى شكوى النادى في اتحاد الكرة.

من ناحية أخرى رفض حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء المران الجماعى، اليوم الإثنين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث أصر العميد على استكمال التدريبات لصعوبة المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلى.

وشارك لاعبو الاتحاد السكندرى في المران الجماعى بجدية وحماس، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد العميد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لمشاهدة مباريات الإسماعيلى وشرح نقاط القوة والضعف فى الدراويش، خاصة أن مواجهتهما ستكون قوية نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريقان على صعيد النتائج.

من ناحية أخرى ودع الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.