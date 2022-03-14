شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يرفض إلغاء مران الاتحاد السكندرى بسبب سوء الطقس والأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، إلغاء المران الجماعى اليوم الإثنين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، حيث أصر العميد على استكمال التدريبات لصعوبة المواجهة المقبلة أمام الإسماعيلى.

وشارك لاعبو الاتحاد السكندرى في المران الجماعى بجدية وحماس، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى المقبلة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدورى العام.

وعقد العميد محاضرة بالفيديو مع لاعبيه لمشاهدة مباريات الإسماعيلى وشرح نقاط القوة والضعف فى الدراويش، خاصة أن مواجهتهما ستكون قوية نظرا للظروف الصعبة التي يمر بها الفريقان على صعيد النتائج.

من ناحية أخرى ودع الاتحاد السكندرى بطولة كأس مصر بعد الخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء السبت على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات دور الـ32 بالبطولة.

افتتح باسم مرسى التسجيل لسيراميكا من رأسية رائعة في الدقيقة 31، بعد استغلاله عرضية متقنة من زميله محمد إبراهيم ليضعها الحاسم في مرمى أحمد يحيى حارس مرمى عيم الثغر الذى أمسك بها ولكن من داخل الشباك.

ونجح الاتحاد السكندرى في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 37 بأقدام لأنجولى كريستوفاو باسينسيا مابولولو من ركلة جزاء حصل عليها أحمد عادل ميسي بعد تدخل عنيف من الفلسطيني مصعب البطاط مع قدم "ميسي".

واستطاع الفلسطيني مصعب البطاط تعديل الخطأ الذى ارتكبه في الشوط الأول بالتسبب في ركلة جزاء ضد فريقه بتسجيل هدف الفوز في الدقيقة 46 من خلال تصويبة قوية فشل أحمد يحيى حارس الاتحاد السكندرى في التصدي لها.