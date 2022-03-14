شكرا لقرائتكم خبر عن كيروش يتواصل مع صلاح وتريزيجيه عبر "زووم" للاطمئنان عليهما بعد الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، مع الثنائى محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، عبر تقنية "زووم"، للاطمئنان على إصابتهما، قبل معسكر الفراعنة المقبل، استعدادا لمباراتى السنغال فى تصفيات كأس العالم يومى 25 و29 مارس الجارى.

وأكد مسئولو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، أن موقف محمد صلاح من المشاركة في مباراتي السنغال يومي 25 و29 مارس الجاري في المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم "غير مقلقة" وجاهز للمشاركة في المباريات بصورة طبيعية.

وقال مسئولو منتخب مصر، إن محمد صلاح يستطيع المشاركة في مباراتي السنغال المقرر لهما يومي 25 و29 مارس الجاري، حيث تعرض لإصابة خفيفة في وجه القدم خلال لقاء ليفربول وبرايتون ولن تمنعه من خوض المواجهتين مع المنتخب المصري ، وجاهز للمشاركة في مباريات فريقه المتبقية بالدوري الإنجليزي أيضا.

كما تعرض الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي لإصابة أبعدته عن لقاء فريقه ضد أنطاليا سبور في الدوري التركي هذا الموسم، ووفقا لصحيفة "فاناتيك" التركية فإن اللاعب الدولي المصري تم استبعاده من قائمة المباراة بسبب الإصابة.

وأعلن البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين، وهم: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد النني لاعب ارسنال ، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحي لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاي سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بني مالتيا سبور.