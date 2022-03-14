شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجهز محمد عبد الغنى لخلافة محمود علاء فى الخط الخلفى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز البرتغالى فيريرا، المدير الفني للزمالك، محمد عبد الغنى، مدافع الفريق، للمشاركة بشكل أساسى مع الفريق خلفا لمحمود علاء، غير الموفق خلال الفترة الماضية، وذلك خلال المباراة المقبلة أمام بيترو أتليتكو الأنجولى في الجولة الخامسة من دورى أبطال أفريقيا.

كانت جماهير الزمالك قد هاجمت محمود علاء خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام الوداد المغربى والتي خسرها الفريق الأبيض بهدف دون مقابل، وخرج من البطولة بشكل رسمي، الأمر الذى دفع اللاعب للرد عليهم على مرأى ومسمع من الجميع، وقررت إدارة الزمالك تغريمه 200 ألف جنيه، قبل أن يعود علاء ويعتذر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

واعتذر محمود علاء، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، عن المشادة التي دارت بينه وبين جمهور الفريق الأبيض خلال مباراة الوداد المغربى وانتهت بفوز الأخير بهدف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال علاء، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج جمهور التالتة المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2 مع الإعلامى إبراهيم فايق، إنه لم ير أي شيء سيئ من جمهور الزمالك، وإنه اعتذر بسبب الخطأ الذى ارتكبه في حقهم، وليس بسبب العقوبة التى وقعت من إدارة الزمالك بتغريمه 200 ألف جنيه.

من ناحية أخرى خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقسيمة قوية خلال مران اليوم، الإثنين، الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء بترو أتلتيكو الأنجولي المقبل.