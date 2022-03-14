تذكرتى تعلن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال غدا

تعلن شركة تذكرتي فتح باب الحجز صباح غد الثلاثاء، لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الاخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.

محمد يوسف

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