شكرا لقرائتكم خبر عن تذكرتى تعلن طرح تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
تعلن شركة تذكرتي فتح باب الحجز صباح غد الثلاثاء، لحجز تذاكر مباراة منتخبنا الوطني أمام السنغال في اللقاء المقرر له يوم 25 مارس الجاري في ذهاب التصفيات الأفريقية الاخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامتها بقطر.
وتحددت أسعار تذاكر مباراة منتخب مصر والسنغال على النحو التالي:
سعر تذكرة المقصورة بـ 2000 جنيه.
الدرجة الأولى 600 جنيه.
الدرجة الأولى العلوي 400 جنيه.
الدرجة الثانية 250 جنيهًا.
الدرجة الثالثة 100 جنيه.