الامارات | ضربة عنيفة من لاعب عصبي تترك في وجه خصمه 24 غرزة! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة عنيفة من لاعب عصبي تترك في وجه خصمه 24 غرزة! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو صادم للاعب عصبي في الدوري التايلندي يظهر فيه مشحوناً على خصمه خلال إحدى الهجمات ووجه له ضربة بالكوع تركت في وجهه 24 غرزة وسط حالة ذهول من المراقبين.

وذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن فريق بانكوك قرر إنهاء تعاقده مع اللاعب أيتساريت نويشابون، بعد ضربه خصمه سوباسان رونغسوفانيميت من فريق جامعة شمال بانكوك، في المباراة التي أقيمت بدوري الدرجة الثالثة، الأحد الماضي.

وكان اللاعب العصبي قد تعرض لمحاولة عرقلة من المدافع رونغسوفانيميت عند خط التماس فرد بطريقة عنيفة جداً إذ ركض نحو الأخير وضربه بالكوع ليسقطه أرضاً في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي خرج منه نويشابون مطروداً.

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