الامارات | موقف محرج.. الملياردير أبراموفيتش غير قادر على دفع إيجار قصره!

شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج.. الملياردير أبراموفيتش غير قادر على دفع إيجار قصره! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي في موقف محرج للغاية عندما وجد نفسه غير قادر على دفع إيجار يبلغ 10 آلاف جنيه إسترليني لملكة بريطانيا إليزابيث، بسبب العقوبات المفروضة عليه بتجميد جميع أصوله باستثناء النادي الذي سُمح له بمواصلة الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، لكن أبطال أوروبا لا يمكنهم العمل كمؤسسة، وقد مُنعوا من بيع تذاكر المباريات!.

وقالت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية إن أبراموفيتش يجب أن يدفع للملكة إيجار 10 آلاف جنيه إسترليني، قد يدين بها مقابل أرض "كراون إستيت" التي بني عليها قصره الضخم المكون من 15 غرفة، والذي تقدر قيمته بـ107 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن "كراون إستيت"، أو "التاج العقاري"، هو مجموعة من الأراضي والممتلكات في المملكة المتحدة التي تنتمي إلى العاهل البريطاني ككيان وحيد، مما يجعلها "ملكية عامة للملكية"، وهي ليست ملكية حكومية ولا جزء من ملكية الملك الخاصة.

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