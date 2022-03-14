شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يشرح خطة عبور إنبى لمواجهة سيراميكا.. ويعقد جلسة خاصة مع "إيبوكا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حلمى طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، محاضرة مع لاعبيه خلال مران اليوم الإثنين، شرح فيها خطة اللعب لعبور سيراميكا في المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة الدورى العام.

وطالب حلمى طولان لاعبيه بضرورة التركيز أمام سيراميكا، محذرهم من إهدار الفرص أمام المرمى، مشددا عليهم بضرورة استغلالها بالشكل الأمثل حتى يتمكن الفريق البترولى من حصد الثلاث نقاط التي تعزز موقفه في جدول ترتيب الدورى العام.

وعقد طولان خلال مران الفريق اليوم جلسة خاصة مع إيبوكا، سلاح إنبى في الخط الأمامى، من أجل تحفيزه باعتباره أهم أوراقه الهجومية، وطلب المدرب من مهاجميه التركيز الشديد فى إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص من أجل تسجيل الأهداف.

من ناحية أخرى اكتسح فريق إنبى ضيفه ديروط بسبعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بتروسبورت، عصر الجمعة، ضمن الدور الـ32 لكأس مصر هذا الموسم.

سجل أهداف إنبى كل من أحمد جمعة في الدقيقة (7)، وعبد الرحمن عماد في الدقيقة (26)، ومحمد مرسي في الدقيقة (45)، وشعبان عبد الحميد بالخطأ في مرماه بالدقيقة (68)، ومحمد شريف حتحوت في الدقيقة (72)، وعاطف "ريكو" في الدقيقة (79)، وعمرو مصطفى لاعب ديروط بالخطأ في الدقيقة (90+1).بينما سجل هدف ديروط الوحيد لاعبه سعيد جمال في الدقيقة (90+3).

ويحتل فريق إنبى المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى العام برصيد 14 نقطة جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 4 مواجهات، ونجح لاعبو الفريق البترولى في تسجيل 12 هدفا، بينما سكنت شباكهم 16 هدفا.