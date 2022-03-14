شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2006 يفوز على تونس 3-2 فى أولى مبارياته بدورة اتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز المنتخب الوطنى للشباب مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة على نظيره التونسى بنتيجة 3-2 فى أولى مبارياته بدورة اتحاد شمال أفريقيا المقامة حاليا فى الجزائر. ويلتقى منتخب مصر نظيره الليبى الأربعاء المقبل فى الجولة الثانية بدورة شمال افريقيا بالجزائر. أجريت صباح أمس مراسم قرعة بطولة شمال أفريقيا بحضور السيد عبد الحكيم الشلمانى رئيس الاتحادين الليبى وشمال أفريقيا وبحضور المدير التنفيذى للاتحاد الشمال أفريقي ورؤساء بعثات المنتخبات المشاركة. وشارك الدكتور إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس بعثة المنتخب الوطني للشباب فى مراسم القرعة؛ والذى أكد عمق الروابط التى تجمع بين الشعوب العربية وأن مصر فى ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى تمد يدها للجميع لاسيما الاشقاء العرب.