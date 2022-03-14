شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات تعاند منتخب مصر قبل مواجهتى السنغال بتصفيات المونديال.. صلاح الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت الإصابات العديد من نجوم منتخب مصر قبل مواجهتى منتخب السنغال يومى 25 و29 مارس الجارى فى المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم المقرر إقامتها فى قطر 2022.

وتعرض كل من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى، ومحمود حسن تريزيجيه نجم إسطنبول باشاك شهير، ورمضان صبحى لاعب بيراميدز للإصابة، بالإضافة إلى عدم تعافى أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى من الإصابة حتى الآن، وأصبحت فرص لحاقه بالمباراتين صعبة، وكذلك أكرم توفيق الذى أصيب بقطع فى الرباط الصليبى.

وأعلن البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر، قائمة مبدئية تضم 9 لاعبين محترفين وهم كالتالي: محمد صلاح لاعب ليفربول، محمود تريزيجيه لاعب باشاك شهير التركي، محمد الننى لاعب أرسنال، مصطفى محمد لاعب جالطة سراي، عمر مرموش لاعب شتوتجارت، مصطفى فتحى لاعب التعاون السعودي، أحمد ياسر ريان مهاجم التاى سبور، أحمد حسن كوكا مهاجم كونيا سبور، كريم حافظ لاعب بنى مالتيا سبور.

ونستعرض فى التقرير التالى موقف المصابين من مواجهة مصر والسنغال..محمد صلاح

تعرض محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى للإصابة خلال مواجهة الريدز مع برايتون، والتى خرج على إثرها ولم يكمل المباراة، لكن مسئولى المنتخب أكدوا أن الإصابة غير مقلقة وسيكون جاهزا للمشاركة فى المباريات بصورة طبيعية.

وغاب محمد صلاح عن مران ليفربول الذى أقيم مساء الاثنين، استعدادا لمواجهة أرسنال فى الدورى الإنجليزى، ما فتح المجال للقلق بشأن غياب محمد صلاح عن المباراة.

تريزيجيه

كشف مسئولو منتخب مصر أن محمود تريزيجيه، لاعب باشاك شهير التركي، يعانى من إصابة فى الظهر وسيكون متواجدا مع فريقه التركى المباراة المقبلة، وبالتالى جاهزيته لمباراتى منتخب مصر أمام السنغال المقرر لهما يوما 25 و29 مارس الجاري.

واستبعد إيمرى بيلوزوجلو، المدير الفنى لفريق إسطنبول باشاك شهير، النجم المصرى محمود حسن تريزيجيه من تشكيل الفريق التركى الأساسى ودكة البدلاء كذلك، فى مواجهة فريق أنطاليا سبور، ضمن منافسات الدورى التركى للموسم الكروى الحالى 2021-22، وذلك لإصابته بآلام فى الظهر.

رمضان صبحى

حصل مسئولو منتخب مصر على التقرير الطبى الخاص برمضان صبحى لاعب فريق بيراميدز والذى أثبتت إصابته بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى، وحاجته لأسبوعين للعلاج.

وأكد مسئولو منتخب مصر أنه سيتم مناقشة موقف إصابة رمضان صبحى بين الجهاز الفنى والطبى لتحديد مصير اللاعب من التواجد فى معسكر الفراعنة المقبل، وتجهيزه لمباراة السنغال الثانية المقرر لها 29 مارس الجارى.

وأكد الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبى لنادى بيراميدز، أن أشعة الرنين المغناطيسى التى خضع لها رمضان صبحى أثبتت إصابته بتجمع دموى بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا فى خروجه من المباراة.

وأشار الطبيب إلى أن الإصابة التى يعانى منها رمضان صبحى تحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجدداً بصورة طبيعية، موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجى والتأهيلي، وهو ما يشير إلى أن رمضان صبحى لم يتمكن من المشاركة مع المنتخب فى مواجهة السنغال بالقاهرة المقرر لها يوم 25 الجاري، مع إمكانية اللحاق بمواجهة العودة المقرر لها 29 فى السنغال.