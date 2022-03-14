شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولي للتنس يضم صربيا بدلا من روسيا فى كأس ديفيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولي للتنس ضم منتخب صربيا إلى كأس ديفيز للتنس بدلاً من روسيا، فيما تحل أستراليا بدلا من روسيا في كأس بيلي جان كينج، حيث جاء اختيار صربيا وأستراليا، حيث إنهما الأعلى ترتيبا بين الفرق المتأهلة لنصف النهائي في 2021 من كل منافسة.

وكان الاتحاد الدولي للتنس قد قرر تعليق مشاركة روسيا وبيلاروسيا من المنافسات الدولية للتنس بعد أزمة الحرب الأخيرة.