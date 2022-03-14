شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستبعد "مخلوف" عن مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للإسماعيلي، بقيادة حمد إبراهيم، استبعاد محمد مخلوف لاعب خط وسط الفريق من قائمته قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الدوري العام.

جاء ذلك بعدما شعر اللاعب بإجهاد فى عضلات البطن بعد المران الذى أقيم ظهر اليوم علي الملعب الرئيسي لاستاد الإسماعيلية، ما فضل الدكتور مجدى باز طبيب الفريق من عدم تواجده في المباراة القادمة حتي لا تتفاقم الإصابة.

وانضم "مخلوف" إلى قائمة المصابين بالفريق حيث يغيب أيضًا عن هذه المباراة محمد عمار وعبد الرحمن مجدي ومحمد دسوقي، بينما انتظم في صفوف الفريق عصام صبحي بعد تماثله للشفاء.

ومن المعروف أن الجهاز الفني للفريق حرص علي إقامة معسكر مغلق لمدة 48 ساعة من أجل فرض حالة من الانضباط والالتزام علي لاعبيه، خلال الاستعداد لمواجهة النادي السكندري.

ويحل الدراويش ضيفًا علي زعيم الثغر مساء الأربعاء المقبل علي ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار الجولة الـ 13 من عمر المسابقة المحلية.