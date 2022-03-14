شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يدرس إعادة بيرسي تاو للدكة أمام المريخ السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للأهلي، بقيادة بيتسو موسيماني، عودة مواطنه بيرسي تاو لدكة البدلاء في مباراة الفريق الأحمر القادمة ضد المريخ السوداني فى خامس منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تراجع مستواه فى الفترة الأخيرة.

ويعاني بيرسي تاو من تراجع مستواه الفترة الأخيرة، وتحديدا منذ العودة من الإصابة بشد في العضلة الأمامية، ولا يقدم المردود الذى كان عليه في بداية الدوري.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي التدرج فى الدفع ببيرسي تاو فى المباريات من خلال الدفع به كبديل فى بعض المباريات قبل عودته للمشاركة الأساسية مع الأهلي، من أجل اكتساب حساسية المباريات واستعادة ذاكرة التألق مع الفريق الأحمر في مختلف البطولات التي يشارك فيها فريقه.

ويفكر الجهاز الفني للأهلي فى منح الفرصة لأكثر من لاعب آخر بدلا من بيرسي تاو، مثل أحمد عبد القادر أو لويس ميكيسوني أو حسين الشحات، لاسيما وأنهم لا يشاركون بشكل أساسى فى المباريات الأخيرة.